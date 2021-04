Ny månad innebär förstås nya PS Plus-spel för prenumeranter. Via Playstation-bloggen avslöjar Sony trion från och med 6 april till 3 maj. Eller ja, ett av dem är redan röjt som PS Plus-spel. Oddworld: Soulstorm släpps 6 april till pc, PS4 och PS5. Det är PS5-versionen som ingår.

PS4-spelarna går dock inte lottlösa utan får två gånger zombiespel. "Tveksamt" var förvisso Jocke Kilmans omdöme gällande Zombie Army 4: Dead War, men nu kan du ju bilda dig en egen uppfattning. Dessvärre var Tompa Helenius "tveksam" till Days Gone, men åsikterna kring zombiespelet går isär. Bäst att bilda sig en egen uppfattning här också, eller hur? Så får det bli!

PS Plus-prenumeranter på PS5 har redan tillgång till Days Gone (med flera) via Playstation Plus Collection. Senare i vår ska spelet även släppas till pc, och systemkraven är faktiskt ganska snälla.

Till och med 5 april kan du plocka hem mars månads PS Plus-spel, där Maquette (PS5) och PS4-titlarna Farpoint, Remnant: From The Ashes och firade Final Fantasy VII Remake ingår.