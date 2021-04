Man kan väl lugnt säga att det inte gått riktigt så bra för Marvel's Avengers som Square Enix hade hoppats på. Röda siffror som på sikt ska tas igen med "rikliga mängder" dlc. Huruvida man kan vända förlusten återstår att se, men det kommer behöva göras utan spelets creative director.

Naughty Dog avslöjar nämligen att Shaun Escayg lämnat Crystal Dynamics och återvänt till dem. Japp, han har ett förflutet hos Naughty Dog där han kanske framför allt är känd som regissören bakom Uncharted: The Lost Legacy, men även var inblandad i första The Last of Us.

Naughty Dog har bekräftat att de har flera projekt på gång (ett påstås vara en Last of Us-remake), men också sagt att de har svårt att bolla mycket på en gång. Kanske kan Escayg hjälpa till?