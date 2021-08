Darksiders 3 släpps äntligen på Switch. THQ Nordic meddelade via twitter att den tredje delen i Darksiders-sagan släpps till Nintendo Switch den 30:e september. Utgåvan kommer dessutom innehålla allt DLC-materialet, Keppers of the Void och Crucible. Priset kommer ligga på £34.99 för hela paketet.

Darksiders 3 är Gunfire Games post-apokalyptiska actionäventyr där du spelar Fury, en av apokalypsens fyra ryttare. Spelet släpptes till PC, Playstation 4 och Xbox One i november 2018 och var då en efterlängtad uppföljare till Darksiders 1 och 2.