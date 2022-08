Under gårdagen fick vi ett nytt Pokémon Presents, som du kan se i sin helhet undertill om du missade showen. Det var en del nyheter kring Pokémon Go Fest, Pokémon Unite, Pokémon Masters EX och Pokémon Cafe Mix – men allra mest intressant kanske är höstens duosläpp.

Scarlet / Violet släpps 18 november och vi fick ett namn på spelens region: spanskinfluerade Paldea. De två legendariska Pokémon, Koraidon och Miraidon, som frontar spelboxarna kommer fungera som fordon, med vilka du springer, simmar, glidflyger och till och med bestiger berg med.

Tidigare har vi fått nys om nymodigheter som en öppen värld och co-op för fyra, och nu står det klart att Pokémon Scarlet / Violet skippar berättartekniken som vi kommit att känna den i Pokémon-spel. Kartan är alltså flexibel, vilket också gäller berättelsen – eller berättelserna. Här får vi tre vägar att vandra, där en av dessa är av en klassisk karaktär med olika gyms. Exakt hur de andra två kommer te sig, och i vilket omfång, är dock oklart. Mer lär komma innan höstreleasen.

"Grand stories" kallas initiativet, så förhoppningsvis är övriga två just "grandiosa".