Som vi skrev om förra veckan verkar filmadaptionen av Ghost of tsushima har påbörjats. Detta är inte heller den enda filmadaptionen som Sony har i startgroparna. Enligt Deadline håller Sony även på med en film baserad på zombie-spelet Days Gone. Manuset ska skrivas av Sheldon Turner, som bland annat skrivit X-Men: First Class och huvudrollen som Deacon St. John kan bli Sam Heughan (mer känd från serien Outlander) om producenterna får som de vill.

Sony har senaste åren lagt pengar på film och tv-serie-adaptioner av sina mest kända spel. Förutom det tidigare nämnda Ghost of Tsushima så har HBO en kommande serie baserat på The Last of Us och vi får inte glömma Uncharted-filmen med Tom Holland som släpptes nyligen. Amazon Prime ska enligt rykten hålla på med en serie baserad på God of War och Netflix jobbar på en Horizon-serie. Det finns även rykten om en Twisted Metal och en Grand Turismo-serie, så det verkar vara många järn i elden.