När rollspelskungarna på Obsidian visade upp spelet Pentiment tidigare i år så mottogs det med viss skepsis – det var ju trots allt varken Avowed eller The Outer Worlds 2. Det har en stil som hämtats från medeltida manuskript, vilket lär vara en bidragande faktor till att det inte fick ett rungande välkomnande. Hur som helst ser det intressant ut, och nu har de via en artikel avslöjat att det släpps den 15 november till Xbox One, Xbox Series X/S och pc, såväl som via Game Pass.

Man spelar som konstnären Andreas Maler i staden Tassing, där mord och andra hemskheter börjar inträffa. Andras börjar undersöka vad som händer, och det faller på spelaren att fatta olika beslut. De säger att det är upp till oss att välja hur vi vill spendera vår tid, vare sig det handlar om att smyga in i klostret nattetid för att titta på hemliga dokument eller spela kort på värdshuset för att lära sig mer om medspelarna.

15 november bär det alltså av till medeltiden, och biljetten ser ut att landa på runt 200 kronor.