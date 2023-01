I Horizon: Call of the Mountain är det ny huvudperson och det första demon bjuder på är en tur i kanot som glider fram i tät djungel. Det ger smakprov på flera av PSVR2:s nya funktioner, däribland haptiken som byggts in både i headsetet och handkontrollerna. När de enorma varelserna rör sig över och runt synkas dess fotsteg eller vingslag med vibrationerna, som rör sig från vänster kontroll över till headsetet och slutligen till höger kontroll, eller vice versa.

Tillsammans med andra små detaljer, som att det går att putta nedhängande växtlighet ur vägen eller hur händernas hudtextur förändras när de doppas i vattnet, ökar inlevelsen ordentligt och får det hela att kännas betydligt mer äkta. Därtill känns OLED-panelerna som ett bra val, med god färgåtergivning och kontraster i den färgglada djungeln.