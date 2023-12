The Last of Us Part II ska få en remaster, även om alla inte riktigt ser nödvändigheten i det. Hur som helst vankas det inte bara marginellt bättre grafik, utan även lite nytt innehåll, inklusive det nya spelläget No Return.

Det är ett roguelite-läge där gäller att komma så långt man kan innan man mer eller mindre oundvikligen dör. Det går heller inte att memorera var alla fiender finns, eftersom varje runda genereras slumpmässigt med olika fiender och platser från grundspelet. Detta varvas även med olika modifikationer som förändrar hur vi måste spela.

Läget har även ett digert galleri av spelbara karaktärer, som Ellie, Abby, Dina, Jesse, Lev och Tommy, var och en med sina egna egenskaper och upplåsningsbara utseende.

The Last of us Part II Remastered släpps den 19 januari på Playstation 5.