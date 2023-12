Sony har avslöjat de första spelen att ansluta sig till Playstation Plus under 2024. Dessa läggs alltså till på alla medlemsnivåer och blir tillgängliga den 2 januari.

Först och främst har vi A Plague Tale: Requiem, som är uppföljaren till A Plague Tale: Innocence och följer syskonparet Amicia och Hugo på deras farofyllda resa genom ett medeltida Europa, där de får tampas mot både mänskliga fiender och en gnagarinvasion av bibliska proportioner.

Det andra spelet är snäppet mer actionbetonat och låter oss agera vampyrjägare i den amerikanska västern. Evil West är ett köttigt skjutarspel ur tredjepersonsvy där allt från hagelbrakare till en avancerad blixthandske används för att förpassa blodsugarna till de sälla jaktmarkerna.

Det sista spelet är Nobody Saves the World på menyn, som är ett isometriskt actionrollspel där man ska upptäcka och förvandla sig till 15 olika former – allt från råtta till robot – och kombinera över 80 olika förmågor för att utforska världen och prygla fiender.

Avslutningsvis får prenumeranter även Syrinx Collection till gratisspelet Warframe, som inkluderar diverse boosters och, utrustning och föremål.