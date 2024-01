Vi har tidigare skrivit om att Sony och Ncsoft har ingått ett samarbete och att det ryktade MMO:t i Horizon-världen är ett troligt projekt de jobbar på. Spelet har inte tillkännagivits officiellt, men nu kommer ännu fler tecken på att det faktiskt är på gång.

Twitter/X-användaren Kurakasis har sammanställt information från platsannonser och andra källor, inklusive ett inlägg på Linkedin från en Ncsoft-anställd som inkluderar en logotyp för något som heter "Project Skyline", skrivet med samma typsnitt som Horizon-logotypen.

Platsannonserna nämner bara pc och mobil, så det verkar inte vara under utveckling till Playstation 5, åtminstone inte i dagsläget. Runt 140 personer sägs jobba på projektet, som väntas släppas betydligt senare än Aion 2, som tros släppas under 2024 eller 2025. Ncsoft har registrerat speltiteln Land of Salvation, vilket skulle kunna vara undertiteln till spelet.