Fun Dog Studios är en hyfsat ny utvecklare som bland annat består av personer som jobbat med The Witcher 3, Horizon Zero Dawn och Doom Eternal, och nu har vi fått en första titt på deras debutspel: The Forever Winter.

Trailern är förrenderad och inkluderar dessvärre inget gameplay, men går oss åtminstone en känsla för spelets värld. Det är framtiden, och som sig bör är den dystopisk. Det råder fullskaligt krig mellan två grupperingar, och människan ser ut att ha hamnat i kläm någonstans mittemellan, där de alltså måste kämpa mot både AI-drivna robotar och hybrider mellan maskin och människa.

Fun Dog kallar spelet för en överlevnads- och skräckskjutare med co-op, där man ska ge sig ut i farliga miljöer för att hitta loot och sedan, antagningsvis, ta sig tillbaka med livet i behåll. De utlovar även fiender med egna mål och agendor, som reagerar intelligent på det man gör.

Vi har inget släppdatum, men The Forever Winter ska komma till pc "snart".