Heroes of Might and Magic: Olden Era utannonserades i augusti med löftet om att gå tillbaka till seriens rötter, som blir en prequel till det första spelet.

Till alla hjärtans dag bestämde sig utvecklaren Unfrozen för att dela med sig av lite kärlek från spelet, vilken kommer i form av kollektivet tillika fraktionen Hive. Den hämtar inspiration från insektsvärlden, med enheter baserade på gräshoppor, knott, getingar, bönsyrsor och annat krypande, med flera olika varianter vardera.

Heroes of Might and Magic: Olden Era early access-släpps senare i år.