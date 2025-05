Under 2019 släpptes Outer Wilds (ej att förväxlas med The Outer Worlds), utvecklat av Mobius Digital, och slog spelvärlden med häpnad. Det är ett äventyrsspel som kretsar kring en tidsloop, där man utforskar diverse himlakroppar och försöker komma underfund med vad som försiggår.

Sedan dess har spelet släppts på fler plattformar, fått en next gen-uppgradering och dessutom fått expansionen Echoes of the Eye, men utöver det har inte Mobius sagt något om vad vi kan vänta oss av dem.

Men för ett par dagar sedan släppte de vad som planeras bli den sista uppdateringen till spelet, och i slutet av innehållsförteckningen skriver de att de: "jobbar hårt på vårt nästa spel". På X svarar de även att de inte vill ge några ledtrådar om vad det är för spel och att det kommer att dröja år innan de har något att dela med sig av.