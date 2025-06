Call of Duty: Black Ops 6 har fått en ny, eh, feature. När du går in i menyn för din loadout syns ett vapen allra högst upp (via Reddit) som inte ingår i din arsenal. Detta vapen kan du köpa för riktiga pengar. Ett nytt tillvägagångssätt för Activision att försöka kränga extragrejer. En kommentar:

En av de oönskade förändringar jag har lagt märke till med säsong 4 är att de nu har infogat ett nytt annonsutrymme högst upp i listan över dina vapenspecifika byggen. Så nu, varje gång du växlar mellan vapenbyggen, får du stirra på annonser för skins som kostar 20–30 dollar. Jag är säker på att den Activision-utvecklare som föreslog den här hemska funktionen är väldigt stolt över sig själv.

Spelaren menar att det redan är enkelt att växla från detta till shoppen, men att det nu blir mer påfluget. En annan spelare påpekar att det varit mer lättsmält om detta syntes i Warzone, som ju är ett free to play-spel. Dock gäller detta en premium-titel, vilket sätter saken i en ny dager.