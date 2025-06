IOI visade tidigare I veckan upp sitt kommande James Bond-spel 007 First Light. I spelet kommer vi få spela en yngre James Bond under en tidigare del av hans karriär. Under Summer Game Fest så fortsatte IOI på James Bond-temat och avtäckte ett DLC till Hitman World of Assassination med James Bond-tema.

Vår kära agent 47 får nämligen uppdraget att döda Le Chiffre från Casion Royale 2006 och Karaktären kommer till och med spelas av Mads Mikkelsen själv. Dessutom finns uppdraget redan nu gratis och kommer vara tillgängligt till 6:e juli.