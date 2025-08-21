Jump Space hette fram tills nyligen Jump Ship, och innan dess kallades det för HyperSpace: Pirates of Atira, när en FZ-medlem sparkade igång projektet. Men nu är det alltså Jump Space som gäller (på grund av varumärkesstrul), och det är inte den enda nyheten.

De har nämligen spikat datumet för sitt släpp i early access, och det datumet är 19 september. Det firar de med en ny trailer, som bland annat ger oss en titt på det nya rymdskeppet Dart. De har dessutom slängt ihop en ny gameplay-genomgång som förklarar lite kortfattat vad spelet går ut på.

Mer info på Steam-sidan.