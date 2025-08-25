Flippiga High on Life kom med fyra B-skräckisar – Demon Wind, Tammy and the T-Rex, Blood Harvest, Vampire Hookers – från 70-, 80- och 90-talen, som du kan se i sin helhet i själva spelet. High on Life 2 släpps i vinter och kommer återigen med "några överraskande B-filmer", men också med spel i sin helhet. "Fler än fem", berättar man i en intervju med IGN.

Bibliska äventyr årgång 1991.

Squanch Games Mikey Spano vill inte avslöja vilka – förutom ett. Bible Adventures finns där, vilket var det första teamet tänkte på när spel kom på tal. Spelet från 1991 slaktades av kritikerna, för hur det återupprepade inslag, härmade Super Mario Bros. 2 och för sin moralisering (well, det bygger ju ändå på bibelgrejer...). Det ska dock ha sålt 350 000 exemplar och blivit en hit hos kristna bokåterförsäljare. Släpptes till pc, NES och Mega Drive.

Vilka de andra spelen blir återstår att se, men av Bible Adventures och föregångarens filmer att döma ska vi nog räkna med att det inte blir särskilt hög klass – men desto högre kultstatus.

Den här reklamfilmen från 1991 för Bible Adventures är för övrigt inte att leka med.