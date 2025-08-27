Efter betatestningen i början av månaden har pc-spelare en rätt bra uppfatting om vad som krävs i datorväg för att lira Battlefield 6. Icke desto mindre finns nu lite mer detaljerade specifikationer, med både upplösning och förväntad framerate angivna.

Infon kommer i en uppdatering från EA, där man också går igenom lite om innehållet i pc-versionen. En ny pc-trailer har också landat – den ses ovan.

Så här ser systemkraven ut:

Samtidigt frestar man pc-folk med info som 4K-upplösning och olåst framerate, stöd för uppskalning och ultrawide-skärmar, med mera. Antifuskverktyget Javelin har redan fått en del tid i rampljuset, men nämns igen.

Det pushas också för spelläget Portal som låter kreativt lagda bygga och modifiera spelsätt lite som man vill, med justeringar av allt från hälsogenerering till användargränssnitt och datorspelarnas beteende.

Battlefield 6 släpps den 10 oktober, till pc, PS5 och Xbox Series. Det har fullt cross-platform-stöd så alla kan möta alla.