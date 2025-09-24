Japan blir skådeplatsen för Forza Horizon 6, fick vi veta när spelet officiellt avtäcktes i går. Det var väldigt snålt med info i första teaser-trailern, men spelets art director Don Arceta delar lite info med Gamesradar.

Kartan ska vara seriens största hittills, berättar han. Samtidigt betonas att den samtidigt är full med innehåll, så att det inte blir massa dödtid där inget händer. Tokyo finns med, och blir spelseriens största stad. Men trots storleken ska det vara packat med saker att göra.

This map that we've created for Japan, or Horizon's version of Japan, is big, but also dense. There's always something around the corner for you to discover and see. And also one area I'm really excited about that is also bigger, is our urban area, which is Tokyo city. That's the biggest city that we've done in a Horizon game yet.

Första teaser-trailern.

Forza Horizon 6 släpps 2026 till pc och Xbox Series. Det kommer även till PS5 vid ett senare tillfälle, men okänt när.