Vi känner oss trygga med påståendet: sommarens bästa spelupplevelse är redan här. Kanske rentav årets? Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree får helt fantastiska recensioner – inte minst från FZ:s Mikael Berg. Och vad passar då bättre än att låta den Elden Ring-hjälten Efsta Havsbringa göra comeback. 20.00 är det dags för @Wakkaah att ta oss tillbaka till Lands Between.