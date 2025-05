Igår fick vi två nya ledare i FZ High Score när Doom: The Dark Ages-betyget låstes, och idag blir det ytterligare förändringar när vi klockar in det svenska, skräckiga lerspelet The Midnight Walk på 80. Japp, Opencritic har talat och istället för två ledare har vi en som nu drar ifrån.

Japp, nu är @RilleRich den alla vill slå. Han har seglat iväg med hela åtta poäng före tvåan, @karatekex. Strax bakom, som delade treor, hittar vi @Juuvel, @Käsekrainer och @wreckah.

Topp 10 just nu. Klicka på bilden för att komma till topp 100.

Andra säsongen av FZ High Score är dock långt ifrån avgjord. Fortfarande finns fem spel kvar att tippa snittet på. Närmast väntar The Elden Ring Nightreign, och därefter får vi i tur och ordning Mario Kart World, Dune: Awakening, Date Everything och Death Stranding 2. Kampen fortsätter.

