Uppdatering (29/9 kl 16.30):

Ryktena stämde: ett konsortium vill köpa ut EA från börsen i en jätteaffär värd 55 miljarder dollar, omkring 518 miljarder kronor med aktuell valutakurs. Det är omkring 25 procent mer än EA:s nuvarande börsvärde, skriver BBC.

Affären är den näst största i spelhistorien, efter Microsofts köp av Activision-Blizzard, King med flera för 69 miljarder dollar härom året.

Om affären går i lås blir EA alltså privatägd. Bakom affären står ett konsortium bestående av den saudiarabiska investeringsfonden PIF och riskkapitalbolagen Silver Lake och Affinity Partners (som grundades av Donald Trumps svärson Jared Kushner).

EA sitter på spelserier som Battlefield, FC (tidigare Fifa) och NHL, och vilande namn som Mass Effect, Dead Space och Need for Speed. De ger även ut Josef Fares-liren It Takes Two och Split Fiction, men där har utvecklaren Hazelight en ganska fri roll.

Ursprunglig nyhet:

Enligt källor är speljätten EA på väg att bli utköpta från börsen. Det är rikskapitalbolaget Silver Lake och Saudiska Pif som är beredd att lägga ut 50 miljarder dollar för EA. Detta skulle motsvara ungefär 470 miljarder svenska kronor och är mer än vad bolaget är börsnoterat för.

Om affären går igenom så skulle det innebära att EA blir privatägt. Enligt The Wall Street Journal skulle denna affär bli det största utköpet från börsen någonsin.

EA:s aktie rusade i värde i fredags och stannade på plus 14,9 procent. Detta innebär ett börsvärde på runda 49 miljarder dollar.

Enligt utsagor kan affären bli färdig redan nästa vecka.

Det är flera av er här på FZ som tipsat om nyheten, vi tackar er alla!