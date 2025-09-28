Silent Hill 2 må vara något av en helig graal när det kommer till skräckspel, och visst fick remaken av tvåan från Bloober fantastiskt fina omdömen från både spelare och kritiker. Men! Detta hindrar inte färska Silent Hill f från att sälja ännu snabbare. Utvecklaren Neobards skrider till X och myser åt en miljon sålda exemplar på tre dagar. Konami konstaterar (tack VGC) att Silent Hill 2 skeppades i en miljon ex på en vecka, men att Silent Hill f presterar snabbare i alla regioner.

Silent Hill f och Silent Hill 2 har i nuläget samma snitt på Opencritic: 87.

Det aktuella Silent Hill-spelet är det första helt nya fullängdsspelet i serien sedan 2012 års Tjeckien-utvecklade Downpour. En comeback som heter duga, med andra ord. FZ:s recension:

Så samtidigt som Silent Hill f sticker ut är det ett Silent Hill. En hemkomst. Spelet slår ibland krokben för upplevelsen och bitvis saknas ett fyrbåk i dimman. Men jag är fast och dras djupare in. Jag kan inte vända bort blicken förrän det är slut – och jag har fyra slut kvar.

Mer Silent Hill blir det framöver. Antologiserien Silent Hill: Townfall är på gång, liksom ytterligare en remake från Bloober. Den här gången av det allra första Silent Hill-spelet från 1999.