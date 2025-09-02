För andra gången sedan i somras har Terminator 2D: No Fate försenasts. Det nya budet är att 2d-actionliret släpps den 26 november. Innan dess skulle det ha släppts den 31 oktober, och innan dess i september.

Förseningen beror på ""förändringar inom global handel och tullar", vilka försenar leveransen av fysiska specialutgåvor av spelet, skriver utgivaren Reef Entertainment i ett uttalande. Det innebär alltså att alla utgåvor – även de digitala – drabbas av framflyttningen.

This adjustment is due to ongoing global trade and tariff changes that delayed shipment of the components for our Day One and Collector’s Editions. Because we are committed to launching all editions together, this new date applies to both physical and digital releases worldwide.

Spelet följer i stort handlingen i filmen Terminator 2 från 1991, men lägger också till lite extra innehåll och flera olika slut. Som bilderna ovan visar har utvecklaren hämtat en del massa från filmen.

Terminator 2D släpps till det mesta av nutida spelmaskiner.