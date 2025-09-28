Blood är på väg att göra comeback – en gång till. Det är nyversionsmästarna Nightdive Studios som tar sig an att fräscha till det gamla fps:et från 1997 – för andra gången. 2019 släppte man Blood: Fresh Supply och den 4 december är det dags igen, nu under namnet Blood: Refreshed Supply.

Nyversionen kommer till både pc och konsol (debut där), närmare bestämt PS4, PS5, Xbox, och Switch. Steam listar releasen till den 4 debember, gissningsvis gäller det alla plattformar. Priset ligger på drygt 250 kronor.

Det här är nytt i ny--ny-versionen:

  • High-resolution support, including 4K monitors

  • Unlocked framerates

  • Customizable keyboard and controller gamepad support

  • Extended modding support, including existing mods

  • Rewritten netcode supporting up to 8 players

  • Local split-screen and online co-op

  • CD and MIDI music support

  • Includes new Marrow scenario (available at launch) and Death Wish scenario (planned future update)