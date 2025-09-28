Chrono Trigger firar 30 år och har för evigt cementerat sig i spelhistorien. Threads of Time hymlar inte med sin inspiration. Direkt från PC Gaming Shows Tokyo-special kommer en gameplay-trailer, som gör nedslag i både dinosauriernas förhistoriska era och en regntung futuristisk metropol.

Lägereldarnas tid.

Striderna är turordningsbaserade och det visuella flirtar med Square Enix HD-2D-lösning vi sett i titlar som Octopath Traveler och Dragon Quest III-remaken. Inget releasedatum finns i sikte, och i nuläget är Threads of Time blott bekräftat till pc och Xbox Series.

Fler format kan såklart tillkomma.