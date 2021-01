Hitman III, som egentligen är det åttonde Hitman-spelet, släpps 20 januari, och marknadsföringskarusellen är i full snurr. Senast ut i raden av filmer än fem miunter gameplay som sajten Game Informer fått spela in från PC-versionen av spelet.

Här får vi se hur agent 47 tar sig an ett uppdrag i Dubai - det hela inleds man att han och spelaren landar ovanpå ett högt torn i staden.

I slutet av förra året kunde vi läsa att Io Interactive även jobbar med Project 007, ett James Bond-spel som också är en sorts ”origin”-berättelse, där spelaren ska förtjäna sin status som 00-agent och ”step into the shoes of the world’s favorite secret agent”

Hitman III släpps till PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia och PC (Epic store).