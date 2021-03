Baldur’s Gate 3, som bygger på Dungeons & Dragons regelverk, är som bekant redan i early access-rullning. Men Wizards of the Coast som äger D&D-licensen nöjer sig såklart inte med det. En nyversion av hack and slash-äventyret Dark Alliance är under utveckling hos Tuque Games (kolla in trailern nedan), och nu får vi höra om en spännande, tredje titel.

Det är i en tweet som studion Hidden Path bekräftar att de söker folk till ett pågående rollspelsprojekt, där ledorden verkar vara open world och D&D:

Hidden Path is hiring! We are in development on a AAA, third-person, open-world fantasy RPG that will be taking place inside the Dungeons & Dragons franchise.

Hidden Path ligger bland annat bakom spelen i Defense Grid-serien, och ger sig alltså nu in i en helt annan genre. Uttalanden tyder på att spelet kommer ha “en stark rollbesättning” med “talad dialog” och en handling med flera möjliga vägar.

Vilken D&D-värld man kommer att ta sig an är oklart. Både Dark Alliance och Baldur’s Gate 3 utspelar sig i Forgotten Realms, så det är inte osannolikt att det här handlar om något helt annat.