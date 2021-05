Det brukar sägas att konsoltillverkare gör förlust på att sälja konsolerna och istället tjänar pengar på spelförsäljning och kringtjänster. Och det stämmer för Microsofts del: företaget bekräftar att Xbox-konsoler aldrig gått plus.

Beskedet kom under rättegången mellan Apple och Epic Games, dit Xbox vicepresident Lori Wrigh var inkallad som tredjepartsvittne, rapporterar Eurogamer. Hon fick frågan hur mycket Microsoft tjänar på att sälja Xbox-konsoler och svaret löd "Det gör vi inte. Vi säljer konsolerna med förlust" På följdfrågan om har tjänat pengar på Xbox-försäljning blev svaret "Nej".

Det går i linje med Microsofts satsning på Game Pass, där prenumeranter för en fast summa per månad får tillgång till en klump spel. I januari i år hade tjänsten 18 miljoner prenumeranter. Med ett ordinarie pris på 100 kronor i månaden får Microsoft hypotetiskt in 1,8 miljarder kronor i månaden på tjänsten. Men i praktiken får de in mindre pengar eftersom det är rabatt för nya prenumeranter. Och kostnaden för spellicenser, servrar och annat är okänd men säkerligen inte gratis.

Efter beskedet tog branschanalytikern Daniel Ahmad till Twitter för att dela med sig av sin kunskap. Han inleder med det vi vet: att hårdvaruförlusten täcks av intäkter från egen spelförsäljning, prenumerationer och licensavgifter från tredjepartsspel. Han säger att hårdvaruförlust var en större faktor under 90- och 00-talen (förutom den dyra PS3:an) och att PS4 förmodligen blev Sonys första vinstgenererande konsol.

Alla tre nya konsolerna – Playstation 5, Xbox Series X och S – säljs med förlust nu, men kommer troligtvis göra vinst så småningom, spår Ahmad. Nintendo Switch ser han som något helt annat, en konsol som var gjord att gå med vinst från start.

Slutligen visar han siffror som uppskattar att Microsoft under 2019 gjorde 2,2 miljarder dollar (ca 18,5 miljarder kr) i vinst på spelmjukvara och tjänster. Men det var före förlusten på hårdvara dragits bort, så vinsten i slutändan bedöms vara mindre, om det inte rentav slutade i förlust. Kolla in hela Ahmads läsvärda tråd.