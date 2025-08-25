I betalt samarbete med Electronic Arts.
Battlefield 6 lockade rekordmånga spelare under två intensiva helger – aldrig förr har så många deltagit i en Battlefield-beta. Bland dessa fanns förstås många FZ-medlemmar, sugna på en plats i Team FZ till höstens stora onlinedrabbning, Slaget.
Av alla som delade med sig av bragder i form av bilder, klipp och berättelser i forumtråden har lagledare @Tomas Helenius nu valt ut fem som nu går rakt in i FZ:s Slaget-trupp i oktober.
Här är de fem första värvningarna till Team FZ, och höjdpunkterna som gav dem en plats i Slaget.
Pangklipp
@Bussovic delade med sig av klipp som med all önskvärd tydlighet visade att han kan hantera en puffra.
Samtidigt rapporterade @Fezk om hur en dag på slagfältet ser ut:
K/D-rapporter
Flera medlemmar passade på att dela med sig av statistik från betan. "Kan nog bidra med ett heady-shot eller två", skrev @heady89 skämtsamt. Vi tror dig.
Lagspelare och skyttekungar
Det publicerades skärmdumpar som bevisade att @Mos (Mr.Pink) är en laget framför jaget-lirare.
Men inget lag når långt utan spetskompetens. @AraiShado fick till ett av sitt livs bästa distansskott i Battlefield 6-betan:
Stort grattis @Bussovic, @Fezk, @heady89, @Mos och @AraiShado! Ni vinner varsin spelnyckel till Battlefield 6 och en plats i FZ:s Slaget-trupp.
Har du också något häftigt från betan att dela med dig av? Skriv i forumtråden!
Vägen till Slaget: Så säkrar du en plats i Team FZ
De två öppna betaperioderna är till ända och fem spelnycklar är utdelade, men fler ska värvas till Slaget. Rekryteringsformuläret ligger öppet, så in och skriv om dina styrkor och erfarenheter! Dessutom väntar ett rekryteringsquiz i september, där du som besitter imponerande BF-kunskaper har en chans att säkra en plats i laget.
✅
1 augusti:Första anmälningsfasen öppnar[/b]
✅
9–10 augusti: Öppen betafas 1
✅
14–17 augusti: Öppen betafas 2
✅ 9 september: Rekryteringsquiz med BF-tema
✅ 10 oktober: Battlefield 6 släpps
✅ 11 oktober: Slaget!
Tidigare artiklar om Slaget
Sponsras av Electronic Arts
Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan FZ fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.
Battlefield 6 är ett PEGI 16-spel.