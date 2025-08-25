I betalt samarbete med Electronic Arts.

Battlefield 6 lockade rekordmånga spelare under två intensiva helger – aldrig förr har så många deltagit i en Battlefield-beta. Bland dessa fanns förstås många FZ-medlemmar, sugna på en plats i Team FZ till höstens stora onlinedrabbning, Slaget.

Av alla som delade med sig av bragder i form av bilder, klipp och berättelser i forumtråden har lagledare @Tomas Helenius nu valt ut fem som nu går rakt in i FZ:s Slaget-trupp i oktober.

Här är de fem första värvningarna till Team FZ, och höjdpunkterna som gav dem en plats i Slaget.

Pangklipp @Bussovic delade med sig av klipp som med all önskvärd tydlighet visade att han kan hantera en puffra. Samtidigt rapporterade @Fezk om hur en dag på slagfältet ser ut:

K/D-rapporter

Flera medlemmar passade på att dela med sig av statistik från betan. "Kan nog bidra med ett heady-shot eller två", skrev @heady89 skämtsamt. Vi tror dig.

Siffror ljuger inte. Bild: @heady89

Lagspelare och skyttekungar Det publicerades skärmdumpar som bevisade att @Mos (Mr.Pink) är en laget framför jaget-lirare. Kommunikation är viktigt. Bild: @Mos Kommunikation är viktigt. Bild: @Mos Men inget lag når långt utan spetskompetens. @AraiShado fick till ett av sitt livs bästa distansskott i Battlefield 6-betan: Imponerande sniper. Bild: @AraiShado

Stort grattis @Bussovic, @Fezk, @heady89, @Mos och @AraiShado! Ni vinner varsin spelnyckel till Battlefield 6 och en plats i FZ:s Slaget-trupp.

Har du också något häftigt från betan att dela med dig av? Skriv i forumtråden!