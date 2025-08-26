Dokumentärprojektet Noclip ska berätta historien om Uppsalabaserade Machinegames i videoform. Den första av tre delar finns nu att se kostnadsfritt på Yotube (ovan).

Del ett avhandlar företagets tidiga historia (då de hette Starbreeze, och hur de sen blev Machiengames). Under perionden släpptes Enclave, The Darkness, Syndicate-rebooten och fenomenala Riddick: Escape from Butcher Bay. Man berättar också om svårigheterna med att jobba med en stor utgivare och det nedlagda Bourne-spelet.

Den andra delen kretsar kring studions Wolfenstein-spel, och i den tredje får färska Indiana Jones and the Great Circle stå i centrum. Den sista delen väntas i september, så båda släpps alltså i närtid. Inget datum finns dock.

Noclip finansieras via crowdfunding och alla dokumentärer kan ses kostnadsfritt om man så vill. Man kan skänka en slant om man vill få fler speldokumentärer gjorda.