Under 2019 slutade Sony tillåta att nycklar till Playstation Store-spel säljs på andra plattformar, som Amazon, Walmart och Best Buy. En person vid namn Agustin Caccuri i USA tycker dock att detta skapat ett monopol där Sony kan höja priserna utan risk för konkurrens, och har nu lämnat in en stämningsansökan. Den är inlämnad i Kalifornien, och Caccuri säger sig inte bara representera sig själv, utan upp emot tio miljoner amerikaner som köpt spel på Playstation Store efter 1 april 2019.

Caccuri säger att Sonys monopol låter dem ta betydligt högre priser än vad fysiska exemplar kostar och att priserna i snitt är 75 % – och i vissa fall så mycket som 175 % – högre. Han pekar även på att ägare av den digitala versionen av Playstation 5 inte har något annat val än att köpa spel från Sonys egen butik.

Huruvida stämningsansökan faktiskt kommer att godtas som en grupptalan där Caccuri representerar miljontals andra spelkonsumenter återstår att se, och det är inte omöjligt att det hela inte går längre än så här.