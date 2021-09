I januari 2022 är det återigen dags att bege oss in i Miyazakis förtrollade värld. Trots att släppet bara är några månader bort har Fromsoftware varit rätt sparsamma med att släppa material om det, men via Twitter bjuder de åtminstone på en bild då och då.

Den senaste föreställer en figur vi sett i en tidigare bild: en man i en järnmask. Förra gången (nedan) var han beväpnad med ett stridsgissel och fast besluten att göra slut på en vädjande riddare, men denna gång år dådet redan utfört. Den maskprydda mannen blickar upp mot himlen samtidigt som en riddare – av samma typ som förra gången, fast utan mantel – ligger död i en pöl av blod bakom honom.

Till den nya bilden skriver Fromsoftware följande: "In the wake of the Shattering, a blight claimed the mind of many a creature and man. Beware their chaotic frenzy." Men är det mannen i järnmasken som är galen, eller tvingas han bara slakta galna riddare på löpande band för att de envisas med att störa honom?