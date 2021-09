Fans av Titanfall och Titanfall 2 har hoppfullt väntat på en uppföljare i åratal, och inte blev det bättre av att "Titanfall 3" var ett av spelen som nämndes i Nvidia-läckan tidigare under månaden.

Men även om Respawn-chefen Vince Zampella tidigare sagt att han vill att Titanfall ska återvända en vacker dag, verkar teamet även vara redigt trötta på frågor om det. Detta illustrerades rätt bra av community coordinator Jason Garza, som i sin måndagsstream fick frågan: "Can we have any comments on Titanfall".

Garza svarade sarkastiskt att det är ett äldre spel med många mechs, innan han bad folk att inte få upp förhoppningarna eftersom de inte jobbar på något, alls. De arbetar på för många andra spel, och så är det med det. Med det inte sagt att vi aldrig kommer att få ett Titanfall 3, men det lär i så fall dröja.