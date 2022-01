Bioware blev av med två av sina högsta chefer under 2020, och det föll på Gary McKay att hugga tag i rodret som general manager, först temporärt och sedan permanent. Han lovade att återställa studions forna ära, och i ett nypublicerat inlägg tar han en titt på det gångna året och vad som komma skall för Bioware.

McKay säger sig vara väldigt nöjd med mottagandet som Mass Effect Legendary Edition fick när det släpptes. Vidare ser han fram emot Star Wars: The Old Republic-expansionen Legacy of the Sith, men det tyngsta artilleriet är givetvis de kommande delarna i Dragon Age- och Mass Effect-serierna.

Han säger sig ha sett fantastiskt arbete från båda teamen (fast vad ska han annars säga), och påpekar även att den grupp av veteranutvecklare som jobbar med Dragon Age fokuserar på en "singleplayer-upplevelse som är byggd på val som spelar roll".

Bioware har varit väldigt noga med att påpeka spelets singleplayer-fokus på senare tid, efter rapporter om att det inledningsvis var menat att ha multiplayer-inriktning och kanske framförallt med tanke på fiaskot som var Anthem.

Har ni glömt hur utannonseringstrailern för spelet såg ut? Då hittar ni den här. Förhoppningsvis får vi mer material att gotta oss i inom en inte alltför avlägsen framtid, eftersom EA lovat att de ska berätta mer om det i år.