I vintras fick vi till slut en släppdatum-trailer för den hyfsat efterlängtade uppföljaren Sons of the Forest, som meddelade att den skräckinjagande skogen skulle slå upp portarna i maj. Men tji fick vi, för så blir det inte alls. Utvecklaren Endnight Games har via Twitter meddelat att det nuvarande släppdatumet inte är realistiskt och att de behöver mer tid på sig.

Istället ska spelet nu släppas i oktober 2022, då Endnight hoppas kunna leverera "nästan steg inom survival-spel". Trist, så klart, men som vanligt föredrar vi färdiga spel över såna som stressas ut ofärdiga. Det föregående spelet, The Forest, släpptes dessutom i ett rätt risigt skick och blev aldrig riktigt så polerat som man hade kunnat hoppas.

Spelet är ett klassiskt survival-spel där vi i en skog inte bara måste tampas med väder och vind, utan även försvara oss mot blodtörstiga mutanter, ta hand om vår trebenta följeslagare och gräva realistiska gropar.