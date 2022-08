I mars var det ursprungligen tänkt att vi skulle få spela Marvel's Midnight Suns, men det ändrades till andra halvan av 2022, vilket sedermera visade sig vara 7 oktober. Men det blir inga Xcom-liknande strider med Marvels hjältar i höst.

På sedvanligt maner har de via Twitter meddelat att det blivit försenat. Lite halvlurigt säger de att spelet ska släppas "någon gång senare under finansåret", vilket innebär att det kan släppas när som helst innan mars 2023. Det gäller dock bara versionerna till pc, Xbox Series X/S och Playstation 5, medan versionerna till Xbox One, Playstation 4 och Nintendo Switch kommer vid ett senare tillfälle.

Firaxis beskriver Midnight Suns som det största spelet de någonsin skapat och säger att de vill använda den extra tiden till att leverera den bästa möjliga upplevelsen.