Sony har satt Playstation VR2 i händerna på ett antal spelsiter, och därmed finns de första intrycken av den Playstation 5-exklusiva virtual reality-produkten att ta del av. FZ är tyvärr inte en av de utvalda, men här kommer en summering av vad som sägs på annat håll. Och en sak ska sägas direkt - PSVR2 imponerar på de som testat.

Detaljrikedomen imponerar på de som testat, och det hänger förstås samman med OLED-linserna som matar ut bild i upplösningen 2 000 x 2 040 pixlar styck - mer än det mesta på marknaden. Gamespots skribent kallar detaljrikedomen "överväldigande" och att Horizon: Call of the Mountain (ett av fyra testade spel) suddar ut den annars tydliga gränsen för grafik hos hur VR-spel och "vanliga" spel.

Resident Evil 8 har skyhög detaljrikedom. Inte nödvändigtvis bra för ditt stackars hjärta.

PSVR2 får också beröm för hur bekvämt det här. Eurogamer säger att det är lättare än väntat, att det sitter bekvämt och inte släpper in ljus. Huvudbandet är elastiskt och linspartiet kan skjutas fram vid påtagning. Baktill finns en ratt för att justera hur hårt headsetet sitter. På frontens undersida finns på-knapp och en annan knapp för "see-through" och menyer för justering av spelytan. Den målas upp automatiskt genom att se sig omkring, och sen kan man finjustera spelytan med handkontrollen - ungefär som med Oculus Quest-headseten. Det finns också ett litet reglage på främre ovansidan för att ställa in avståndet mellan pupillerna, eller IPD.

Både headset och handkontrollerna ("Sense") har haptisk feedback, eller skak, som liknar det hos PS5:ans Dualsense-kontroller. Headset-skaket beskrivs som överraskande men häftigt i nya Horizon. Återstår att se i vilken utsträckning det kommer användas, framförallt om/när äldre VR-spel släpps till PSVR2. Lär vara upp till utvecklarna. Hursomhelst, Sense-kontrollerna har samma design som andra moderna Vr-kontroller, det vill säga analoga styrspakar, de vanliga gamepad-knapparna och -triggersarna med mera. De har dessutom fingeravläsning (som väl bara Valve Index kan matcha i nuläget?).

Sony tar hjälp av svenska Tobii för att ge PSVR2 ögonspårning, vilket vi rapporterat om. Det yttrar sig i effektivare användning av foveated rendering, eller att de områden ögonen tittar på vid ett givet tillfälle har snyggare grafik (perifera områden ser vi ju ändå inte, så där läggs mindre kraft). Det kan vara ett skäl till att Gamespot hyllar detaljrikedomen. Ögonspårningen ställs in när headsetet installeras, och för att funka bra behöver det göras för alla som använder det. Gissningsvis knyts det till konsolens olika användarprofiler.

Star Wars-spelet släpps i uppsnyggad form.

Horizon var det enda helt nya spelet som testarna fick smaka på. Övriga var Resident Evil 8 (en viss Lady D beskrevs som gigantisk..), The Walking Dead: Saints & Sinners och Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition.

Det var en kort summering av det viktigaste om PSVR2. För fler detaljer har du förhandstittar att läsa hos bland annat Eurogamer, Gamespot, Polygon, IGN och Wired. Även i Playstation-bloggen finns en genomgång, men den är väl kanske inte det mest opartiska som publicerats.

PSVR2 släpps "tidigt 2023" till en i skrivande stund okänd prislapp.