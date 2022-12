Unknown Worlds jobbar inte bara med early access-släppta Moonbreaker, utan fortsätter även att finputsa hit-spelet Subnautica. En ny uppdatering har nu släppts, vilket gör att spelets version når den stora milstolpen 2.0.

Mycket av arbetet med denna uppdatering har kretsat kring att få spelet till samma version av Unity som uppföljaren Below Zero. Det har de nu lyckats med, vilket innebär att de även kunnat implementera en rad olika prestandaförbättringar, buggfixar och förenklande funktioner som redan fanns i Below Zero. Andra tillskott inkluderar ett insticksprogram som gör gränssnittet lättare att läsa och en knapp som gör att man kan ta sig ur situationer där man lyckats fastna i spelgeometrin.

Totalt ska även fler än 800 buggar ha mosats, och ni hittar uppdateringens fullständiga patch notes här. Om man har en massa moddar installerade som man inte vill sabba kompatibiliteten med kan man på Steam välja att delta i betaversionen "legacy", som alltså är versionen av spelet innan 2.0.