I december stod det klart att nästa Tomb Raider, det "största och bästa" någonsin, utvecklas av Crystal Dynamics i ett tajt utgivarsamarbete med giganten Amazon. I helgen nåddes vi av rapport om en ny tv-serie, även här med Amazon vid rodret. Och detta kanske bara är början.

Enligt en ny Hollywood Reporter-rapport är även en ny Tomb Raider-film i görningen från, just det, Amazon. Planen är att göra ett Lara Croft-universum med sammankopplade spel, film och tv-serie. Inte olikt vad man gjort med Marvel, hävdar källor som Hollywood Reporter talat med.

Rings of Power-jämförelse

Vem blir nya Lara?

Enligt en av källorna är detta ett av Amazons största åtaganden, efter Sagan om ringen: Maktens ringar som ska ha kostat runt 250 miljoner dollar. En serie som definitivt fått sin beskärda del av ris och ros.

Amazon ska ha slagit sig samman med Dj2 Entertainment för filmrättigheterna, en aktör som är en av producenterna bakom Sonic the Hedgehog-filmerna och dessutom producerar den sedan länge kända Netflix-animen Tomb Raider. Och som också är inblandade i många andra satsningar framöver: Life is Strange, Disco Elysium, Sleeping Dogs, Little Nightmares och It Takes Two.

Vi vet lite om nästa Tomb Raider-spel, men det görs i Unreal Engine 5. Mer info under 2023?