CD Projekt har som ni säkert vet ett flertal olika Witcher-spel på gång, och ett av detta kallas för Project Sirius. Det är den externa studion The Molasses Flood som står för utveckling – en studio som CD Projekt köpte under 2021 – men projektet har lidit av en del problem.

Nu bekräftar (via Pcgamer) CD Projekt att 29 personer som jobbat med spelet – 21 i USA och 8 i Polen – har blivit uppsagda. Detta kommer i kölvattnet av att spelets inriktning har "omvärderats", eftersom de inte ansåg att det var på väg i rätt riktning. I en rapport bekräftar CD Projekt att denna omvärdering nu är klar, och en av effekterna är alltså dessa uppsägningar.

På Linkedin uppges företagets storlek till 11–50 anställda, så det är sannolikt en stor smäll för utvecklaren, som innan uppköpet gav oss omtyckta The Flame in the Flood.