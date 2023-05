Vissa saker här i världen är konstanta. Solen går upp i öst, vatten är vått och Skull and Bones är inte färdigutvecklat.

Den senaste förseningen kom i januari i år, varpå Ubisoft sa att spelet ska släppas "tidigt" räkenskapsåret 2023-2024 (började den 1 april i år). Men under ett budgetmöte nyligen klargjorde Ubisofts vd Yves Guillemont att det inte kommer lanseras under detta kvartal, skriver PC Gamer. Så Skull and Bones släpps alltså absolut tidigast 1 juli.

Hur långt "tidigt" sträcker sig är en tolkningsfråga, men vi kan nog vara överens om att det inte gäller särskilt långt in på årets andra halva. Men eftersom spelet saknar relasedatum är det väl formellt sett inte fråga om en försening (än). Ubisofts räkenskapsår sträcker sig för övrigt till den 31 mars 2024, så innan dess ska i alla fall spelet vara släppt.

Med förbehåll för eventuella förseningar.