Fram med plånkan, det är dags för sommarens stora rea på Playstation Store. Tusentals spel har enligt Sony fått nedsatt pris, och rean ska pågå fram till 23.59 den 16 augusti. Alla av spelen kommer dock inte att hänga med så länge, utan försvinner från rean den 2 augusti, så man kan gott slänga ett öga på butikssidan för spel man planerar att köpa.

Bland kapen kan man bland annat få The Last of Us Part II för 209 kr (50 % rabatt), Cyberpunk 2077 för 265 kr (50 %), Red Dead Redemption 2 för 200 kr (67 %) eller It Takes Two för 180 kr (60 %). Även nyare spel har fått sig en släng med rea-sleven, och PS5-versionen av Hogwarts Legacy går till exempel att köpa för 630 kr (20 %), medan Dead Island 2 går lös på 660 kr (25 %).

Hittat ett riktigt kap? Tipsa i kommentarerna.