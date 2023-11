I veckans gratisspel hos Epic Games Store bär det av till den röda planeten i Deliver Us Mars, uppföljaren till Deliver Us the Moon. Man spelar som astronauten Kathy Johanson, som beger sig till Mars för att ta tillbaka stulna koloniskeppp som är tänkta att rädda mänskligheten, som står på randen till utrotning.

Givetvis går saker och ting inte helt smidigt till, och det hela urartar i utforskande och pussellösande. Det var faktiskt inte sådär jättelänge sedan spelet släpptes, och FZ:s Mike Stranéus recenserade det i februari. Trots att pusslen känns lite repetitiva blev han hyfsat imponerad av spelet, som i slutänden belönades med en 4:a i betyg.

Deliver Us Mars är gratis fram till torsdag nästa vecka, då det byts ut mot Jitsu Squad och Mighty Fight Federation.