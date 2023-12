När vi tittade på potentiella varumärken till våra framtida projekt var Dungeons and Dragons alltid på toppen av vår lista, och jag är otroligt glad över att kunna utannonsera denna licens. Jag vill tacka Wizards of the Coast för att de är en så bra partner.

Utvecklingen av spelet är i full gång och vi ser fram emot att leverera ett fantastiskt Dungeons and Dragons-actionäventyr under 2006. – Tobias Sjögren, vd för Starbreeze.