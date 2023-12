Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden) släpper sitt PS5-exklusiva Rise of the Rōnin den 22 mars nästa år. Det avslöjar man i en ny trailer som släpptes under Game Awards. Det är konsolexklusivt på PS5, vilket potentiellt öppnar dörren på glänt för ett pc-släpp en vacker dag.

Ghost of Tsushima-vibbar finns och Team Ninja kallar spelet för deras "tveklöst mest utmanande och ambitiösa projekt någonsin". Målet är att förkroppsliga känslan av att vara en herrelös samuraj. En "ronin". Spelet äger rum under sena Edo-perioden, som tog slut under 1800-talet.

Det är många hundra år efter bryllingen Tsushima, som ägde rum under 1200-talet.