Dags för en ny post på spekulationskontot, nämligen att Gears of War 6 avtäcks under 2024. Orsaken är ett X-inlägg av Benjamin Huyghe, level designer på The Coalition, som skriver "See you in 2024" och kryddar det hela med en Gears-tagg. Det väcker tankar i stil med att nästa Gears of War avtäcks under det kommande året.

Säkert är det verkligen inte, men det vi har att gå på är att The Coalition gjort ett par tidigare delar i serien och häromåret sa att de ska göra nästa del. Som rimligen kommer heta Gears of War 6 eller Gears 6. Spelet ska hursomhelst drivas av Unreal Engine 5. Om det blir av, vill säga – officiellt är inget presenterat än.