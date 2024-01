Nu har servrarna för The Day Before fimpats. Tack och hej – men kanske inte för gott? Nja, The Day Before är förmodligen (läs: förhoppningsvis) begravet, men ett par av hjärnorna bakom det ryktas koka ihop ett nytt spel. Nedlagda Fntastics två chefer, bröderna Eduard och Aisen Gotovtsev, ska enligt källor som CD-Action varit i kontakt med vara i startgroparna för nytt spel.

Bröderna påstås leta efter veteraner för ett mobilspel, men vad för slags spel det är ska vara en hemlighet, på grund av kontroverserna kring nämnda The Day Before. Händer ska ha sträckts ut även till Fntastic-anställda som fick sparken eller lämnade under mer eller mindre trista former.

Youtube-kanalen Ixtb Games säger sig också haft kontakt med källor som bekräftar satsningen.

Med tanke på hur The Day Before kom, sågs, sågades och fimpades lär ett nytt spel från (ungefär) samma utvecklare inte bli en hypemagnet. Spelet var en trafikolycka utöver det vanliga, vilket säger en del då det släpptes under samma år som andra ikoniska skitspel (Gollum och Kong).

Servrarna för spelet släcktes i tisdags en och en halv månad efter magplasket till release.