Februari kommer med en hel del heta spel, och därför har Fool's Theory valt att försena sitt rollspel The Thaumaturge något. Spelet är redan färdigt, men de vill ge spelet lite andrum genom att flytta släppet från 20 februari till 4 mars. Det flyttar det närmre Final Fantasy VII Rebirth (29 feb), men bort från spel som Skull and Bones, Nightingale och Pacific Drive.

Framför allt starten på mars är betydligt svalare än februari sett till spelsläpp, även om slutet på månaden bjuder på titlar som Dragon's Dogma 2, Princess Peach: Showtime och Rise of the Ronin. Vi får alltså se hur The Thaumaturge klarar sig i skuggan av Rebirth-släppet.

Spelet är ett handlingsdrivet rollspel där man axlar rollen som Wiktor Szulski, som kan använda sig av övernaturliga väsen för att få hjälp i strid och luska ut människors hemligheter. Utvecklaren är som sagt Fool's Theory, som även jobbar för fullt med remaken av det första Witcher-spelet.