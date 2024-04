Enligt The Verge kommer Microsoft hålla sin nästa showcase söndagen den 9:e juni. Eventet ska vara av den större formatet och vi ska bland annat få se ett nytt Gear of War. Ryktena säger även att vi kommer få se nästa Call of Duty.

Enligt Gamespot ska nästa CoD vara en Black Ops-titel och kommer utspela sig under Gulfkriget. Spelets enspelarkampanj kommer även ha samma öppna uppdragsstruktur som Modern Warfare 3 hade.

Vi kan också räkna med att få se mer från Avowed, Indiana Jones and the Great Circle och nya Flight Simulator.

Allt är förstås rykten, men datumet verkar falla in i linje med vad som rapporterats tidigare om att ett Microsoft Showcase ska hållas i juni. Att de ska presentera nästa Call of Duty låter också troligt med tanke på att Microsofts uppköp av Activision Blizzard gick igenom tidigare i år.